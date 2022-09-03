Генеральный секретарь ЦК КПСС скончался 30 августа на 92-м году жизни. Церемония прощания с Михаилом Горбачевым прошла в Колонном зале Дома союзов в центре Москвы. На церемонии прощания собрались родственники Горбачева. Желающие почтили память политика и возложили цветы. Мероприятие также посетили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, посол США в России Джон Салливан, а также экс-советница президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси. Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с его женой Раисой, согласно завещанию президента СССР.