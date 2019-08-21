Формирование связей со сверстниками — необходимый этап взросления детей. Зачастую родители хотят максимально оградить своих чад от любого рода конфликтов с окружающими. Бывают и ситуации, когда взрослые намеренно не вмешиваются в ссоры, чтобы ребёнок научился справляться с ними самостоятельно. Однако, как отмечает детский психолог Ольга Латынцева, в этом вопросе нужно найти баланс. Специалист рассказал News.ru о том, как родителю поступать в различного рода конфликтных ситуациях с участием ребёнка.

Психолог советует выбирать стратегию поведения в зависимости от ситуации. Если она не опасна для здоровья участников инцидента, вмешиваться не следует. Если ребёнка, к примеру, ударили лопаткой или не дали поиграть с игрушкой, нужно объяснить сыну или дочери, что разрешать сложившуюся ситуацию придётся самостоятельно. Однако при этом чаду нужно дать понять, что вы его любите и будете на его стороне в опасной ситуации.

Ребёнок должен научиться договариваться со сверстниками и защищать себя. Для того чтобы он постоянно не просил у вас защиты, нужно начинать с раннего возраста. Нужно сказать ребёнку, что ему следует самостоятельно принять решение, а после обсудить его с вами. Опеку нужно проявлять только там, где есть опасность. Ольга Латынцева детский психолог

Угроза здоровью

Если же произошла серьёзная ссора — ребёнка ударили или намеренно сильно толкнули — действовать нужно решительно. Детский психолог советует строго спросить обидчика, зачем он это сделал, и сказать, что вы не позволите ему так поступать. Главное в этой ситуации — показать своему отпрыску, что он находится под защитой и вы готовы его защитить. Однако ни в коем случае нельзя прибегать к оскорблениям и применению физической силы. В частности потому, что дети учатся у родителей и могут перенять такой подход к решению проблемы.

В опасной конфликтной ситуации обращаться нужно непосредственно к обидчику, даже если поблизости есть его родитель. Эта рекомендация, по словам психолога, обусловлена тем, что агрессивные действия нужно прекратить как можно быстрее. Так как за то время, пока взрослые будут решать, кто из их детей прав, один из них может получить увечья. Родителю обидчика нужно объяснить, что вы общаетесь с ним на повышенных тонах, потому что защищаете своего ребёнка. Если взрослый в таком случае начинает словесно на вас нападать, стоит сказать, что вы не намерены ввязываться в спор, и уйти.

Сергей Булкин/News.ru

Дальнейшие действия

После того, как конфликт закончился, психолог рекомендует поговорить с ребёнком о том, что произошло. Однако если он сильно испугался и на данный момент не готов делиться своими мыслями, давить на него не стоит. Следует помочь чаду снять стресс, рассмешив его.

Сильное нервное напряжение снимается с помощью смеха. Сначала нужно обсмеять ситуацию и объяснить ребёнку, что ничего страшного не произошло, и все дети играют по-разному. После этого уже можно попробовать поговорить с ним о случившемся. Если вы понимаете, что ребёнок явно неправ, не нужно на него ругаться, так как этим вы ничего не добьетесь. Это приведёт только к тому, что ребёнок больше не будет вам ничего рассказывать, — сказал психолог.

При этом эксперт рекомендует не обсуждать произошедшее с ребёнком слишком долго и вовремя переключиться.

Разногласия в школе

Если конфликт возник в школе, психолог рекомендует обратиться к классному руководителю.

За такого рода ситуации ответственность несёт классный руководитель. Нужно попросить у учителя помощь, при этом отметив его заслуги и объяснив, что вы в данном вопросе не так компетентны, как он. У классных руководителей развито чувство ответственности. Предпринятые им меры могут привести к тому, что конфликт сойдёт на нет, — пояснила Латынцева.

Однако если разговор с классным руководителем к положительным результатам не привёл, специалист рекомендует подключить к ситуации школьного психолога или завуча. Также можно попробовать поговорить с родителями участвующих в конфликте детей. Эксперт советует объяснить им, что необходимо уладить разногласия, так как детям ещё длительное время придётся учиться в одном классе.

Конфликтующие взрослые

Если с агрессией на ребёнка ополчился взрослый, психолог рекомендует обязательно защитить его. Можно вытянуть руку вперёд (этот жест является останавливающим) и попросить негативно настроенного человека не подходить к вашему чаду и не разговаривать с ним в таком тоне.

В таких ситуациях не следует переходить на оскорбления. Нужно обсуждать именно поступки человека и говорить, что они вам не нравятся. Эти слова останавливают других людей, и они не знают, что на них отвечать. По возможности нужно не ввязываться в конфликт, — пояснила Ольга Латынцева.

Если подобные ситуации игнорировать, ребёнок может решить, что мир опасен — он не способен за себя постоять, и родители также не могут его защитить. Если же взрослый встаёт на сторону нападающего это угнетает психику и занижает самооценку ребёнка, утверждает специалист.