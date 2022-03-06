Кадыров пообещал Зеленскому спасение при одном условии

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому убежище в случае, если украинский президент «доверится России» и пойдёт на диалог с российским государством. Кадыров призвал Зеленского немедленно выйти с ним на контакт и пообещал найти для него общий язык с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава Чечни написал в Telegram-канале.

Кадыров заявил , что если Зеленский «уйдёт в сторону Польши», то его участь будет схожа с судьбой Саакашвили, которого вернули на родину, а далее — на скамью подсудимых.

Если же ты доверишься России и готов будешь к диалогу, то я готов пойти навстречу и лично просить В. Путина, чтобы тебе дали убежище и спасли твоё лицо, — написал он.

Кадыров считает, что Зеленскому некуда бежать, а бандеровцы и Европа ему не помогут и тем более не спасут.

Устрою встречу [с Путиным], а ты передашь полномочия законному президенту — Януковичу. Да, ты талантливый человек, хороший актёр, но не политик, — говорится в сообщении.

Кадыров отметил, что Зеленский не в состоянии решить текущие проблемы Украины и призвал Зеленского принять решение как можно скорее.

Это не единственное обращение главы Чечни к президенту Украины, 5 марта Кадыров обратился к Зеленскому на фоне слухов о том, что тот покинул Украину. Глава российского региона предложил украинскому лидеру вернуться в Киев, передать власть законному главе государства Виктору Януковичу и «уповать» на судьбу.

Ранее Кадыров обратился к украинцам со словами о нежелании воевать против их страны и народа. Однако, по его словам, сейчас Запад использует население государства так же, как когда-то использовали и чеченцев против России.