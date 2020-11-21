Кабмин намерен ликвидировать ряд фондов и агентств

https://static.news.ru/photo/d52e4a12-2d6c-11eb-934f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/Global Look Press

Фонд развития моногородов, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, а также особые экономические зоны правительство РФ планирует ликвидировать, а их полномочия распределить между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства РФ, помимо этих структур ликвидации подлежат Российский фонд развития ИТ, Росинфокоминвест, Агентство по технологическому развитию, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что правительство оптимизирует систему институтов развития по поручению президента. В частности, под управление ВЭБ.РФ будут переданы Корпорация МСП, Российский экспортный центр (РЭЦ), ЭСКАР и «Роснано». Российская венчурная компания перейдёт под руководство РФПИ. При этом планируется объединить МСП-Банк и госкомпанию ДОМ.РФ. Будет создана единая лизинговая компания на базе ГТЛК и «ВЭБ-лизнг», Фонд защиты прав дольщиков станет частью Фонда содействия реформированию ЖКХ, который также претерпит ряд изменений. Российский фонд фундаментальных исследований присоединят к Российскому научному фонду.

Премьер подчеркнул, что стратегически важные структуры, такие как Росатом, Роскосмос, Ростех, Росавтодор, сохранятся в новой структуре институтов развития.