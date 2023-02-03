Известная аптека раскрыла процент утечки базы данных клиентов в Сеть Сеть аптек «Здравсити» заявила об итогах проверки утечки базы данных пользователей

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Сеть интернет-аптек «Здравсити» инициировала проверку после сообщений СМИ о сливе почти 9 млн уникальных телефонных номеров и около 3,4 млн адресов электронной почты пользователей маркетплейса, рассказал NEWS.ru руководитель маркетплейса здоровья «Здравсити» Даурен Абеуов. По его словам, в результате выявлена малая доля пересечений (около 4%) с реальными пользователями, что может быть связано с наличием этих же сведений в других базах, находящихся в даркнете. Утечку непосредственно из хранилищ данных «Здравсити» не обнаружили.

Был проверен опубликованный фрагмент базы. Обнаружена ничтожно малая доля пересечений (около 4%) с реальными пользователями «Здравсити.ру», что может быть связано с наличием этих же сведений в других базах, находящихся в даркнете. Кроме того, вид, формат и характер данных в опубликованном фрагменте не совпадает с теми данными, которые находятся в нашем хранилище, — цитирует Абеуова пресс-служба «Здравсити».

Ранее Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в даркнете выставлена на продажу база клиентов сети аптек «Здравсити». По информации канала, в списке почти 9 млн уникальных номеров и 3,3 млн адресов электронной почты. В самой сети аптек NEWS.ru информацию не подтвердили, но заявили, что начали расследование. Стоимость базы данных в даркнете оценили в $1350.