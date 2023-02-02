Девять миллионов номеров клиентов известной сети аптек оказались в Сети В даркнете продают базу клиентов сети аптек «Здравсити» за $1350

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В даркнете выставлена на продажу база клиентов сети аптек «Здравсити», сообщает Telegram-канал «Утечки информации». В списке почти 9 млн уникальных номеров и 3,3 млн адресов электронной почты.

Заявлено наличие в базе 8 936 738 уникальных номеров телефонов и 3 398 814 уникальных адресов электронной почты. Мы выборочно проверили записи из выложенного примера и можем подтвердить, что там указаны данные реальных людей, — пишут авторы Telegram-канала.

Кроме имени, телефона и адреса почты в анкетах указан возраст пользователей. Стоимость базы данных оценивается в $1350.

Руководитель фармацевтического маркетплейса Даурен Абеуов в комментарии NEWS.ru отрицает утечку. Но при этом он заявляет, что компания проводит расследование инцидента.

Информация о взломе онлайн-сервиса «Здравсити» не соответствует действительности. На текущий момент мы проводим тщательное расследование инцидента. Первые выводы свидетельствуют о том, что появившаяся информация носит провокационный характер. Из пробных строк выгрузки, приведенных в качестве примера подтверждения, определенно видно, что база неактуальная, — цитирует Абеуова пресс-служба «Здравсити»

Ранее Роскомнадзор сообщил, что за 2022 год у российских компаний произошло около 150 утечек персональных данных клиентов. По данным ведомства, 87% случаев утечек были подтверждены, более чем в 50% дел ведомство организовало проверку, по нескольким делам РКН назначил штрафы и вынес предупреждения компаниям. Рассмотрение дел за 2022 год продолжается.