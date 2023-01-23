Из Монеточки в грошик

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) выступает на музыкальном фестивале «Дикая мята» в Тульской области

Быстрота, с которой наш Минюст перевел певичку Монеточку, она же Елизавета Гырдымова, в реестр иноагентов, просто поразила. Не успела покинувшая родные пределы трубадурша теплотрасс появиться перед соответствующей публикой с флагом новой пробандеровской оппозиции и заявить о своей поддержке певческими монетами ВСУ, как решение было принято без минимальной проволочки. Как говорится, вечером — в куплете, утром — в ответе Минюста.

Собственно, у таких певцов за исторической сценой теперь есть возможность формировать целые концертные бригады «оппозиции», привычные «сборники» с участием Гребенщикова, Макаревича (внесён Минюстом в список иноагентов), Покровского, Меладзе, Монеточки. Да плюс еще с декламацией той же Хаматовой для солидности. Шутки шутками, но возникает вполне резонный вопрос, а что им-то, новым поющим оппозиционерам? В какое место, как выразился кто-то из коллег, этот самый реестр иноагентов им воткнется, если они готовы спокойно вдалеке от этой «токсичной России» дожидаться, пока цивилизованные и свободные страны наведут тут нужный порядок?

Существует масса самых революционных предложений на этот счет. Ну, концертный «чес» таких звезд с пониженной патриотической ответственностью постепенно в прямом смысле накрывается. Сначала организаторы стеснялись просто так снимать афишы героев минувших дней, ссылались на технические форс-мажорные проблемы. Но постепенно такое показательное поражение в гонорарных правах вошло в практику. Уже и глава думского комитета по культуре не стесняется призывать бойкотировать объявленный было в Москве летний стадионный концерт австрало-израильской группы «Би-2».

Заодно у таких старлеток, миновавших уже первоначальную стадию «испуганных патриотов», отпадет и стимул возвращаться на столь опостылевшую родину, которая для них уж давно «уродина». Чего многие опасаются. А то ведь будет как в анекдоте переходного периода: когда здесь повеяло свободой, то есть появилась еда (вариант — возможность чеса), я вернулся.

Другое дело, что призыв другого депутата вырезать из фильмов эпизоды с персонажами, интерпретированным нынешними иноагентами, выглядит уж совсем, мягко говоря, экзотически. Даже в советские времена предпочитали просто класть такие фильмы с участием беглецов и невозвращенцев на долгую полку или, на худой конец, вымарывать беспокойную фамилию из титров, если роль была эпизодическая.

Можно, конечно, появление в кадре очередного необандеровца сопровождать навязчивой надписью «объявлен иноагентом», но, откровенно говоря, фильмы жалко.

Но, как представляется, надо, прежде всего, перестать следить за их каждым вздохом, за каждым показным демаршем. Возмущенно цитировать их реплики и удивляться, откуда у них желание с таким остервенением кусать столь долго кормившую их руку. Минюст и так получит нужные ему материалы и примет по нынешним временам уж стандартное решение в отношении таких беспокойных релокантов.

На деле же из-за постоянных публикаций об их похождениях есть ощущение, что эти новые поющие и кривляющиеся эмигранты по-прежнему среди нас. Даже сочувствовать их, дескать, новому бедственному положению нет никакого практического смысла. Равно как и злорадствовать по такому поводу. Иначе, борясь с риском окончательно впасть в забвение и утратить свою аудиторию в нашей стране, они будут по-прежнему из кожи лезть ради создания любых, самых отвратительных информационных поводов. В надежде, что наши медиа их подхватят. А ведь, как известно: все реклама кроме некролога. Нет, тут уж умерла, так умерла. Инфляция, знаете ли, и Монеточка уже, скорее, грошик.