С элеватора на Урале исчезли три тысячи тонн пшеницы

Пшеница / Фото shutterstock.com

С крупнейшего элеватора Свердловской области исчезли три тысячи тонн пшеницы, их стоимость — 70 млн рублей, сообщает RTVI. На элеваторе Хлебной базы № 65 хранились в том числе запасы Росрезерва. Поводом для проверки, в рамках которой выяснилась нехватка, стали сбои поставок зерна на Первомайский мукомольный завод.

По словам источника в правительстве области, последние годы владельцы Хлебной базы № 65 продавали часть зерна по высоким ценам перед весенней посевной, а осенью закупали тот же объём зерна дешевле и восполняли запасы. Из-за этого, считает собеседник издания, временные пропажи до внеплановой проверки в апреле долго не замечали.

Бывший акционер этой хлебной базы депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер объяснил, что такая процедура называется освежением зерна и происходит периодически.

Зерно может храниться на элеваторе не более трёх лет, поэтому его нужно освежать: старое зерно выпускается в продажу, деньги аккумулируются, а потом оно замещается свежим, — сказал Вегнер.

Он добавил, что пропала пшеница Агентства по развитию продовольственного рынка, а зерно Росрезерва в полной сохранности.

12 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что урожай зерна в России в 2022 году может стать рекордным за всю историю страны. По его словам, сбор зерна может составить 130 млн тонн, включая 87 млн тонн пшеницы.