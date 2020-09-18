Источник: проверка по делу Навального не завершится 20 сентября

https://static.news.ru/photo/462b0774-fa09-11ea-881e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Доследственная проверка по ситуации с госпитализацией российского оппозиционера Алексея Навального не будет ограничена 30 днями.

Проверка по делу Навального будет идти до тех пор, пока не будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе. На данный момент не опрошены ещё несколько важных свидетелей и не получены ответы на запросы в компетентные органы ФРГ, Франции и Швеции, передаёт ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Проверка по Навальному не завершится 20 сентября. Она будет проводиться до тех пор, пока не будет принято процессуальное решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, — сказал инсайдер.

Также следователи намерены опросить самого оппозиционера. Это может произойти в Берлине, если немецкая сторона удовлетворит запрос, либо по возвращении Навального в Россию после прохождения лечения.

Отмечается, что на данный момент у следствия нет установленных оснований для возбуждения уголовного дела.

Навальному стало плохо в выполнявшем рейс из Томска в Москву самолёте. Он был госпитализирован в Омске, где врачи ввели его в искусственную кому. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок».

Как писал NEWS.ru ранее, Генеральная прокуратура России запросила у Франции и Швеции информацию о проведении на территории этих государств токсикологических исследований биоматериалов оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.