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Использование атомного ледокола «Арктика» начнётся в декабре 2020 года

09:56, 21 октября 2020
Фото: Rosatom/Global Look Press

Атомный ледокол «Арктика» начнут использовать в акватории Северного морского пути с декабря 2020 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно данным пресс-службы правительства, в документе указаны параметры ввода ледокола в эксплуатацию, предусматривающие использование судна с мощностью на гребных валах до 50 МВт.

Отмечается, в 2021 году на ледокол планируется установить новый гребной электродвигатель правого борта, что позволит повысить его мощность до 60 МВт.

Мишустин 21 октября посетит с рабочей поездкой Мурманскую область, где примет участие в торжественной церемонии приёмки ледокола «Арктика».

Как писал NEWS.ru, пользователи Twitter из Японии, комментируя публикацию японская телерадиокомпании NHK об освоении Арктики, восхитились ледоколом «Арктика».

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