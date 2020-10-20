Использование атомного ледокола «Арктика» начнётся в декабре 2020 года

https://static.news.ru/photo/df1a57d4-136b-11eb-8f61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosatom/Global Look Press

Атомный ледокол «Арктика» начнут использовать в акватории Северного морского пути с декабря 2020 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно данным пресс-службы правительства, в документе указаны параметры ввода ледокола в эксплуатацию, предусматривающие использование судна с мощностью на гребных валах до 50 МВт.

Отмечается, в 2021 году на ледокол планируется установить новый гребной электродвигатель правого борта, что позволит повысить его мощность до 60 МВт.

Мишустин 21 октября посетит с рабочей поездкой Мурманскую область, где примет участие в торжественной церемонии приёмки ледокола «Арктика».

Как писал NEWS.ru, пользователи Twitter из Японии, комментируя публикацию японская телерадиокомпании NHK об освоении Арктики, восхитились ледоколом «Арктика».