Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 11:49

Инженер раскрыла последствия применения ультразвука для производства джемов

Инженер Жуйчжэн: ультразвук сделает производство джемов более экологичным

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Использование ультразвука может значительно повысить экологичность производства джемов, заявила NEWS.ru инженер-разработчик китайской пищевой компании Чжоу Жуйчжэн. Так она прокомментировала разработку лаборатории «Очаковского комбината пищевых ингредиентов» для гелеобразования стабилизатора каррагинана. По ее словам, данный подход обеспечит создание высококачественного продукта без потери эффективности.

Предложенная российскими учеными технология синергии ультразвука и температуры преодолевает ключевое ограничение пищевой промышленности — выбор между качеством и эффективностью. Мы ожидаем, что в перспективе эта разработка окажет революционное влияние на развитие мировой пищевой промышленности, открывая путь к более экологичному производству и продуктам с превосходной текстурой и стабильностью, — поделилась Жуйчжэн.

Ранее президент России Владимир Путин вручил премии молодым российским ученым и высоко оценил их вклад в развитие страны. По его словам, несмотря на сложные обстоятельства, РФ проявляет устойчивость и долговечность, что дает ей возможность с оптимизмом смотреть в будущее и продолжать развиваться.

ученые
разработки
инженеры
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Баку и Ереван проведут переговоры о границах в Армении
В Кремле объяснили отсутствие Мединского на переговорах в Абу-Даби
В Кремле раскрыли важную деталь переговоров в Женеве
«По-другому невозможно»: Песков поддержал слова Фицо о нефтяном шантаже
Астрономы зафиксировали превращение массивной звезды в черную дыру
Песков рассказал о роли Дмитриева на переговорах по Украине в Женеве
«Идеальный вариант!»: Лукашенко рассказал, как США «сглупили» с Мадуро
Шведский король с иронией ответил на падение лыжницы на Олимпиаде
Политолог ответил, как Трамп может воспользоваться задержанием Галущенко
«Ураганное течение»: Симоньян раскрыла страшные детали борьбы с раком
Спасатели напомнили правила безопасности при сжигании чучела на Масленицу
Технолог ответила, можно ли греть мед
«Отрабатывает»: Медведчук нашел объяснение нападкам Зеленского на Орбана
Девять человек погибли из-за падения снега и льда с крыш в России
Майданов сообщил о важной акции, которую проводит в честь своего юбилея
В российских магазинах стали продавать меньше огурцов
Заточили в психушке: кровавая маньячка из Зюзино планирует месть полиции?
Судьба пропавших рыбаков остается неизвестной четвертый день
Биатлонисткам стало плохо из-за бургеров на Олимпиаде
«Всегда уничтожай архивы»: Захарова подколола США за новую инициативу
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.