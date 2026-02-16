Использование ультразвука может значительно повысить экологичность производства джемов, заявила NEWS.ru инженер-разработчик китайской пищевой компании Чжоу Жуйчжэн. Так она прокомментировала разработку лаборатории «Очаковского комбината пищевых ингредиентов» для гелеобразования стабилизатора каррагинана. По ее словам, данный подход обеспечит создание высококачественного продукта без потери эффективности.

Предложенная российскими учеными технология синергии ультразвука и температуры преодолевает ключевое ограничение пищевой промышленности — выбор между качеством и эффективностью. Мы ожидаем, что в перспективе эта разработка окажет революционное влияние на развитие мировой пищевой промышленности, открывая путь к более экологичному производству и продуктам с превосходной текстурой и стабильностью, — поделилась Жуйчжэн.

Ранее президент России Владимир Путин вручил премии молодым российским ученым и высоко оценил их вклад в развитие страны. По его словам, несмотря на сложные обстоятельства, РФ проявляет устойчивость и долговечность, что дает ей возможность с оптимизмом смотреть в будущее и продолжать развиваться.