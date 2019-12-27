https://static.news.ru/photo/a7e485d2-28fc-11ea-bee6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Khusen Rustamov/Pixabay.com

Иностранные туристки рассказали о том, как путешествовать по России в одиночку и насколько это безопасно. Об этом сообщило издание Russia Beyond.

В первую очередь, туристки, посещавшие Россию, советуют начать знакомство с крупных городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань. В этих городах хорошая транспортная инфраструктура, есть информация на английском, много иностранцев.

Я всегда чувствовала себя в безопасности, когда гуляла по туристическим районам Санкт-Петербурга и Москвы, потому что всегда выбираю хорошо освещённые общественные места. В городах много полицейских, патрулирующих улицы и станции метро, а также охранников в торговых центрах, — рассказала Порша Джонс из Великобритании.

Она добавила, что важно следить за сохранностью денег и документов, так как иногда случаются кражи.

Туристка из США отметила города: Калининград, Карелию и дорогу по Транссибирской магистрали.

Я проехала Транссибирскую магистраль по всей стране от Владивостока до Москвы. В одной поездке я делила купе поезда с русским учителем, который помог мне практиковать русский язык, и даже перевёл гороскоп для меня! — поделилась Кэти Аун из США.

Она отметила, что провела в России три месяца и за это время не столкнулась с какими-либо проблемами.

Также туристки отметили, что в стране нет особого дресс-кода. В России одеваются также, как в Европе и США, единственное место, где необходимо следовать определённому этикету в одежде — это церковь. Кроме того, туристки посоветовали выбирать более скромный наряд при поездке в мусульманские республики России.

Женщины отметили, что даже ночью в стране кипит жизнь: повсюду гуляет молодёжь, работают разные заведения и открыты магазины, и даже есть ночной транспорт. Они отмечают, что в целом на улице безопасно, даже ночью. Туристки поделились тем, что всегда можно воспользоваться такси, которое в России очень дешёвое.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство Вьетнама продлили на три года положение о безвизовом посещении страны на срок до 15 дней для туристов России и ещё семи стран Европы и Азии.