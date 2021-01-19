Инкассаторы и охранники банков могут начать задерживать налётчиков

https://static.news.ru/photo/6c4a88ba-5a46-11eb-8bbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начальник управления госконтроля Росгвардии Антон Линев представил на собрании Госдумы проект, который предусматривает возможность задержания налётчиков охранниками банков и инкассаторами. Если проект будет одобрен, сотрудники смогут самостоятельно задерживать злоумышленников до приезда полиции.

Предложено законопроектом предоставить полномочия по задержанию охранниками и инкассаторами банковских учреждений лиц, пытающихся совершить противоправное посягательство, — сказал Линев в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Он также добавил, что новый законопроект должен предусматривать незамедлительную передачу задержанного в руки полиции. При оформлении документов полиция должна ставить время фактического задержания, а не время, когда злоумышленник был передан в руки правоохранителям.

Ранее NEWS.ru писал, что законопроект о возможности распространения мер госзащиты на любых сотрудников МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки (СВР) внесли в Государственную думу.

Соответствующий документ внесли главы думских комитетов Александр Хинштейн и Василий Пискарёв. В настоящее время на меры госзащиты (в них также включено обеспечение конфиденциальности данных о защищаемом лице) могут рассчитывать лишь сотрудники указанных органов, задействованные в оперативно-разыскной и следственной деятельности, в охране общественного порядка и исполнении судебных приговоров, либо непосредственно принимающих участие в борьбе с вооружённой преступностью или терроризмом, а также в спецоперациях.

До этого сообщалось, что научная рота Росгвардии создала информационную систему для координации служебной деятельности в условиях пандемии COVID-19.

Новинка направлена на автоматизацию управления в войсках. Систему смогут использовать руководители различных уровней. Уникальное программное обеспечение позволяет координировать работу в подразделениях, автоматизирует процесс оповещения, сокращает сроки выполнения служебных задач.