Названы причины отказа от модификации «Спутника V» под «омикрон»

Целесообразность модификации вакцины от коронавируса «Спутник V» под «омикрон»-штамм находится под вопросом из-за срока, который пройдёт от начала работ до выпуска препарата, рассказал «Радио 1» иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков. Также он рассказал о сложностях с документальным оформлением модифицированных вакцин как в России, так и на Западе.

Было бы неплохо, чтобы и мРНК-вакцины, и вакцины с аденовирусным вектором получили модификацию под «омикрон». Но здесь есть сложность. Потому что от начала таких работ до момента выхода препарата на рынок даже при сокращённом тестировании всё равно необходимо не менее четырёх месяцев. И есть риск, что за это время появится новый штамм, против которого новая модификация будет работать не лучше, чем старая, так что усилия будут потрачены зря, — сказал Крючков.

Также он объяснил, что адаптированные версии вакцин по документам считаются новыми и требуют полного цикла исследований. В таких условиях, по его мнению, проще сказать, что модификация особо и не нужна.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вопрос необходимости адаптации «Спутника V» к «омикрону» будет решён через две недели, а сама адаптация под этот штамм и замена прежней вакцины на новую при необходимости займёт от двух с половиной до трёх месяцев. Опытный образец подобной вакцины уже готов.