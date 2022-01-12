Глава НИИ Гамалеи рассказал, когда «Спутник V» адаптируют к «омикрону»

Вопрос необходимости адаптации «Спутника V» к «омикрону» будет решен через две недели, а сама адаптация под этот штамм и замена прежней вакцины на новую при необходимости займёт от двух с половиной до трёх месяцев. Опытный образец подобной вакцины уже готов, заявил в эфире телеканала «Россия-24» директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Образец «Спутника V», который будет работать против «омикрона», почти готов, — заявил Гинцбург.

Ранее глава НИИ имени Гамалеи заявил, что, в отличие от зарубежных вакцин, российский препарат «Спутник V» не нужно модифицировать под «омикрон»-штамм коронавируса. По его словам, рекомендация по его применению остаётся прежней — вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев «Спутником Лайт». Вирусолог пояснил, что в отличие от зарубежных мРНК-вакцин Moderna и Pfizer «Спутник V» является векторной вакциной и работает против разных штаммов.

Ранее сообщалось, что Moderna планирует начать клинические испытания специальной вакцины от «омикрон»-штамма в начале 2022 года. В компании заявили, что бустерная доза уже существующей вакцины будет служить «первой линией обороны» против этого варианта COVID-19.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ранее сообщил, что вспышка «омикрона» в мире может закончиться снижением числа заражений и переходом COVID-19 в разряд сезонных заболеваний. По его мнению, переболевшие «омикроном» приобретут иммунитет к коронавирусу, который будет держаться не меньше года.