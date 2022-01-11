В Гамалеи оценили необходимость модификации «Спутника V» из-за «омикрона»

В отличие от зарубежных вакцин российский препарат «Спутник V» модифицировать под «омикрон»-штамм коронавируса не нужно, заявил «Интерфаксу» директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. По его словам, сейчас по-прежнему остаётся та же рекомендация — вакцинация «Спутником V» и ревакцинация через шесть месяцев «Спутником Лайт». Вирусолог пояснил, что в отличие от зарубежных мРНК-вакцин Moderna и Pfizer «Спутник V» является векторной вакциной и работает против разных штаммов.

В мРНК-вакцинах фиксированная конформация (пространственное расположение атомов в молекуле определённой конфигурации) S-белка, которая хорошо работает против уханьского варианта, а у нас в «Спутнике» — нефиксированная, она вся изгибается, как змея. И поэтому количество специфических антител у привитых «Спутником» по широте гораздо больше, то есть образуется более широкий спектр вируснейтрализующих антител, — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что Moderna планирует начать клинические испытания специальной вакцины от «омикрон»-штамма в начале 2022 года. В компании заявили, что бустерная доза уже существующей вакцины будет служить «первой линией обороны» против этого варианта COVID-19.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ранее сообщил, что вспышка «омикрона» в мире может закончиться снижением числа заражений и переходом COVID-19 в разряд сезонных заболеваний. По его мнению, переболевшие «омикроном» приобретут иммунитет к коронавирусу, который будет держаться не меньше года.