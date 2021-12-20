В Moderna рассказали, когда начнут испытания вакцины от «омикрон»-штамма

Компания Moderna планирует начать клинические испытания специальной вакцины от «омикрон»-штамма коронавируса в начале 2022 года. Как сказано в пресс-релизе на сайте компании, бустерная доза уже существующей вакцины будет служить «первой линией обороны» против этого варианта COVID-19.

Принимая во внимание долгосрочную угрозу, которую демонстрирует ускользающий от иммунитета «омикрон», Moderna продолжит разрабатывать специальный вариант вакцины (mRNA-1273.529) для этого штамма и надеется начать клинические испытания в начале 2022 года, — говорится в сообщении.

Ранее в компании заявили, что доза бустерной прививки от Moderna в 50 микрограмм даёт 37-кратное увеличение антител от «омикрон»-штамма коронавируса, а полная вакцинация двумя дозами увеличивает количество антител в 83 раза.

Отмечается, что буcтерная доза в 100 мкг в целом безопасна и хорошо переносится. Частота и характер нежелaтельных явлений через семь дней после ревакцинации в целом были cопоставимы с таковыми после двух доз основного курса. Однако наблюдaлась тенденция к несколько более частым побочным реакциям после буcтерной дозы в 100 мкг по сравнению с разрешённой буcтерной дозой в 50 мкг.