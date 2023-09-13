Ходаковский объяснил, как Запад затягивает конфликт на Украине Ходаковский обвинил Запад в затягивании конфликта на Украине с помощью F-16

Фото: Nicolas Maeterlinck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство США пообещало передать Украине около 50 самолетов F-16, однако их поставки будут растянуты по времени, заявил в своем Telegram-канале заместитель главы Росгвардии в Донецкой Народной Республике Александр Ходаковский. По его словам, первые пилоты F-16 получат квалификацию лишь в феврале 2024 года, тогда как сроки поставок самих истребителей все еще остаются неизвестными. Однако Ходаковский считает, что Киеву будет сложно дождаться самолетов.

Понятно, что Западу хочется продлить процесс на как можно более долгий срок и он будет стараться поддерживать функционирование умирающего организма. Но я не вижу у Украины способности подстраиваться под пожелания Запада, — отметил он.

Начальник штаба ВВС США Дэвид Олвин ранее заявил, что на подготовку украинских летчиков к пилотированию F-16 уйдет от шести до девяти месяцев. При этом он подчеркнул, что за указанный срок они смогут получить лишь базовые представления об управлении истребителем. Предполагается, что подготовка летчиков будет завершена весной 2024 года.

В свою очередь представители военных кругов Украины делают более оптимистичные прогнозы. В беседе с журналистами The Wall Street Journal они заявили, что ожидают поставок первых истребителей уже зимой. Однако эксперты сомневаются, что к этому моменту обучение летчиков и создание материально-технической базы для ремонта самолетов будут завершены.