Хакеры RaHDit выявили сотрудничающих с военной разведкой Украины россиян

Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Хакеры RaHDit выявили россиян, сотрудничающих с военной разведкой Украины, и передали этот список компетентным органам. Об этом сообщил один из участников группы на условиях анонимности, пишет РИА Новости.

Мы передали выявленные контакты наших граждан с сотрудниками из того списка военных разведчиков украинских, мы передали туда, куда нужно. Там пускай люди разбираются профессионально специально обученные, которые профессионалы своего дела, — сказал собеседник агентства, уточнив, что список вышел «достаточно обширный».

На днях эта же хакерская группировка опубликовала на своём сайте «НемеZида» обновлённые данные сотрудников ГУР Минобороны Украины, а также связанных с ним людей. В списке — 2,5 тыс. человек, среди которых есть наркозависимые, судимые за грабежи, разбои, изнасилования, квартирные кражи и прочие личности.

Ранее участник российской хакерской группы RaHDIt заявил, что окружению большой украинской военной группировки под Мариуполем и сдаче её в плен способствовали жёсткие указания из Киева не сдавать город. По его словам, офис украинского президента пренебрёг мнением Генштаба.