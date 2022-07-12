Хакер RaHDIt: пленить украинские войска «помог» офис Зеленского Хакер RaHDIt заявил о «помощи» офиса Зеленского в пленении украинских войск под Мариуполем

Фото: Видео МО РФ

Участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности заявил, что окружению большой украинской военной группировки под Мариуполем и сдаче ее в плен способствовали жесткие указания из Киева не сдавать город. По его словам, офис украинского президента пренебрег мнением генштаба, передает РИА Новости.

Это было, когда представители генштаба предлагали отступить из Мариуполя, вывести войска, и когда им запретили это делать, в результате чего на «Азовсталь», кроме самого националистического батальона «Азов», съехались морская пехота и тероборона. И кого там только не было, и все они попали в окружение исключительно из-за того, что офис президента сказал, что отступления из Мариуполя никогда не будет, Мариуполь мы никогда не сдадим, — рассказал хакер.

Он добавил, что военные доказывали Киеву на нецелесообразность оставаться в Мариуполе. Их не послушали. Позже, при похожей ситуации в Лисичанске, офис президента внял советам военных, уточнил хакер.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Кисилев заявил, что сотрудники офиса украинского лидера Владимира Зеленского смогли сбежать из Лисичанска вместе с украинскими военными. Он допустил, что представители Зеленского могли уйти с войсками в Северск и Краматорск. По его словам, глава Украины отправил своих людей на фронт, чтобы поднять боевой дух.