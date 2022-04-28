Группа Би-2 отказалась выступать в Омске из-за баннера «Za президента»

Фото Павел Кашаев/Global Look Press

Российская музыкальная рок-группа Би-2 отказалась выступать в Омске за 15 минут до начала концерта, сообщает издание Om1.ru. Коллектив не согласился выходить на сцену из-за баннера с надписью «Za президента».

Выступление должно было начаться 28 апреля в 19:00 по местному времени в спортивном комплексе «Красная звезда». По информации издания, музыканты уже покинули место проведения концерта.

Позднее в Сети появилась видеозапись, на которой первый замминистр спорта Иван Колесник в рупор сообщает пришедшим на концерт омичам, что концерта не будет.

Организаторы планируют отменить концерт в «Красной звезде». Я просто не мог стоять и смотреть, как людей очень долго томят, поэтому решил к вам выйти, — сказал он.

По словам Колесника, организаторы концерта пытались закрыть баннер «Za президента» чёрным полотном, однако руководство площадки попросило убрать ткань. Узнав об этом, музыканты уехали.

Ранее представители Комитета национальной безопасности Киргизии призвали мирных жителей не использовать символику Z на карнавальных костюмах и военной форме 9 мая во время шествия «Бессмертного полка». В сообщении, опубликованном на официальном сайте госоргана, уточнили, что данные символы способствуют «разжиганию межнациональной розни».