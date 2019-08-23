Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Российские граждане смогут вставать на воинский учёт в военкоматах по месту фактического проживания.

Как сообщает «Парламентская газета», Минобороны уже разрабатывает соответствующее постановление, уведомление об этом появилось на федеральном портале проектов нормативных актов. Постановление определит порядок воинского учёта для граждан, не имеющих регистрации по месту жительства и пребывания. Соответствующие коррективы внесут в Положение о воинском учёте.

В настоящий момент россияне могут встать на воинский учёт только по месту жительства или пребывания с соответствующей регистрацией. Инициатива Минобороны позволит отмечаться в военкоматах там, где люди фактически проживают, независимо от регистрации. Мера должна также повысить качество и достоверность воинского учёта.

Ведомство уверяет, что принятие постановления не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.

Ранее News.ru писал о журналистке Марии Цветковой, которой прислали повестку в военкомат после задержания на митинге 27 июля. Доставивший повестку человек признался, что выполняет абсурдный приказ начальства.

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