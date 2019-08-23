https://static.news.ru/photo/7620d5ba-c668-11e9-bfd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Российские граждане смогут вставать на воинский учёт в военкоматах по месту фактического проживания.

Как сообщает «Парламентская газета» , Минобороны уже разрабатывает соответствующее постановление, уведомление об этом появилось на федеральном портале проектов нормативных актов. Постановление определит порядок воинского учёта для граждан, не имеющих регистрации по месту жительства и пребывания. Соответствующие коррективы внесут в Положение о воинском учёте.

В настоящий момент россияне могут встать на воинский учёт только по месту жительства или пребывания с соответствующей регистрацией. Инициатива Минобороны позволит отмечаться в военкоматах там, где люди фактически проживают, независимо от регистрации. Мера должна также повысить качество и достоверность воинского учёта.

Ведомство уверяет, что принятие постановления не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.

Ранее News.ru писал о журналистке Марии Цветковой, которой прислали повестку в военкомат после задержания на митинге 27 июля. Доставивший повестку человек признался, что выполняет абсурдный приказ начальства.