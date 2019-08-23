Российские граждане смогут вставать на воинский учёт в военкоматах по месту фактического проживания.
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В настоящий момент россияне могут встать на воинский учёт только по месту жительства или пребывания с соответствующей регистрацией. Инициатива Минобороны позволит отмечаться в военкоматах там, где люди фактически проживают, независимо от регистрации. Мера должна также повысить качество и достоверность воинского учёта.
Ведомство уверяет, что принятие постановления не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.
Ранее News.ru писал о журналистке Марии Цветковой, которой прислали повестку в военкомат после задержания на митинге 27 июля. Доставивший повестку человек признался, что выполняет абсурдный приказ начальства.