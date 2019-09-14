https://static.news.ru/photo/ccc687fc-d680-11e9-95fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Межгосударственный авиационный комитет подготовил промежуточный отчёт по расследованию с самолётом Airbus A-321, совершившим аварийную посадку в кукурузном поле под Жуковским.

Источник в МАК сообщил, что промежуточные итоги подтверждают первоначальную версию об отказе общих двигателей по причине попадания в них птиц. Доклад будет обнародован в ближайшие дни, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, Лётно-исследовательский институт имени Громова, на балансе которого находится взлётно-посадочная полоса аэропорта Жуковский в Подмосковье, заказал специальную технику для отпугивания птиц.