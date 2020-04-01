https://static.news.ru/photo/c22b5774-740e-11ea-ae96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Российские депутаты приняли в основном чтении проект закона, который позволит штрафовать должностных и юридических лиц за незаконную перепланировку жилья и других помещений. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Речь при этом идёт не только о квартирах, но и подвалах или подсобках в многоквартирных домах. Таким образом, должностным лицам за переустройство жилых помещений грозит штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей. Юридическим лицам придётся заплатить в десять раз больше — от 40 до 50 тысяч рублей.

Суммы штрафов для граждан остались без изменений. Владелец квартиры, решивший устроить в ней несанкционированную перепланировку, платит штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей. Такие же штрафы придётся заплатить за изменение пространства в любом помещении многоквартирного дома, если оно не было согласовано.

Редакция КоАП, которая действует сейчас, предусматривает наказание только за самовольную перепланировку квартир и распространяется только на граждан. До этого должностных и юридических лиц не штрафовали.

В пояснительной записке к законопроекту поясняется, что чаще всего к трагедиям приводит незаконная перестройка подвалов в многоэтажках. Чаще всего такие помещения принадлежат юридическим лицам.

Как писал NEWS.ru, ранее Госдума приняла закон о праве на кредитные каникулы для пострадавших из-за коронавируса граждан, индивидуальных предпринимателей, а также субъектов малого и среднего бизнеса.