Госдума в II чтении приняла проект бюджета на 2022–2024 годы

Госдума РФ во втором чтении приняла проект федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Третье чтение запланировано на 24 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

Во втором чтении депутаты поддержали поправки, которые внёс президент Владимир Путин. Они касаются финансового обеспечения предложения об увеличении в 2022 году прожиточного минимума до 12 654 рублей, а МРОТ — до 13 890 рублей.

Кроме того, парламентарии одобрили поправки правительства о перераспределении 641,4 млрд рублей в 2022 году, 665,2 млрд в 2023 году и 815,4 млрд в 2024 году. Также были одобрены поправки фракции «Единая Россия», касающиеся увеличения расходов бюджета по ряду направлений.

Проект бюджета предполагает расходы в 2022 году на уровне 25,02 трлн рублей, в 2023 году — 25,54 трлн, в 2024 году — 25,83 трлн, расходы — 23,69 трлн, 25,24 трлн, 26,35 трлн соответственно. При этом в 2022 и 2023 годах бюджет будет профицитным, а в 2024 году ожидается дефицит в размере 0,52 трлн рублей.

Ранее сообщалось о том, что Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Пенсионного фонда на 2022–2024 годы. Согласно проекту, Пенсионный фонд планирует направить средства, сэкономленные на строительстве зданий, на индексацию пенсий. Сохранить темпы индексации пенсий выше инфляции потребовал президент РФ Владимир Путин.