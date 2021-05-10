Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о денонсации ДОН

https://static.news.ru/photo/ab97bace-b22a-11eb-973f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Государственной думы 11 мая рассмотрит законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Документ был внесён президентом Владимиром Путиным.

Мы в приоритетном порядке рассмотрим законопроект о денонсации Договора по открытому небу сегодня на Совете Государственной думы, — приводит слова Володина сайт Госдумы.

Спикер напомнил, что в ноябре прошлого года США первыми и в одностороннем порядке официально вышли из ДОН, что послужило причиной ответной реакции со стороны России. Это не первый случай такого поведения Белого дома: сначала Вашингтон вышел из Договор об ограничении систем противоракетной обороны, затем — о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подчеркнул он.

Таким образом, отметил Володин, под надуманными предлогами и обвинениями «США последовательно разрушают всю архитектуру международной безопасности».

Договор по открытому небу позволяет участникам совершать облёты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Документ был подписан в марте 1992 года представителями 35 государств. 21 мая 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из ДОН. Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео тогда пояснил, что решение вступает в силу через полгода, считая от 22 мая, то есть 22 ноября.

В качестве причины американская сторона назвала нарушения договора со стороны России. Кремль эти утверждения отверг и выдвинул встречные обвинения.

Новый американский лидер Джо Байден в начале 2021 года говорил о возможности возвращения к соглашению. Россия может завершить внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН уже к лету. Если Вашингтон к этому времени не уведомит Москву о готовности возобновить участие в договоре, РФ направит депозитариям — Венгрии и Канаде — ноту о выходе из Договора. С этого момента начнётся отсчёт полугодового срока, предшествующего официальному и окончательному выходу России из соглашения.

О том, что Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о денонсации ДОН, стало известно утром 11 мая.