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Государственная дума Российской Федерации рассматривает законопроект о запрете продаж пиротехнических изделий несовершеннолетним. Инициативу выдвинул депутат фракции КПРФ Олег Лебедев.

Принимая во внимание степень общественной опасности несоблюдения требований безопасности при использовании пиротехнических изделий бытового назначения, законопроектом предложено установить запрет на продажу несовершеннолетним и использование ими таких изделий, — цитирует текст документа ТАСС.

Помимо этого, планируется ограничить использование пиротехники на территориях населенных пунктов, в зданиях, лесах и на особо охраняемых природных территориях. Исключение будет сделано для специальных мест на открытом воздухе. Последние будут определять органы местного самоуправления.

Лебедев добавил, что во время новогодних праздников в стране от взрыва петард погибло как минимум два человека, а десятки получили ранения.

Как ранее писал NEWS.ru, замглавы НИИ неотложной детской хирургии и травматологии по лечебной работе Александр Брянцев посоветовал не доверять детям запуск петард.