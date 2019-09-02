Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин высказался о предложении РФ странам Североатлантического альянса (НАТО) присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и малой дальности (РСМД).
Как передаёт
О предложении рассказал 2 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, ответа российская сторона пока не получила.
Президент Владимир Путин ранее призвал Совбез РФ оценить риски для России в связи с ракетными испытаниями США и подготовить возможные ответные меры, сообщал News.ru.