https://static.news.ru/photo/6a83f916-cd80-11e9-9895-fa163e074e61_660.jpg Александр Шерин Фото: duma.gov.ru/CC BY 4.0/wikimedia.org

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин высказался о предложении РФ странам Североатлантического альянса (НАТО) присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и малой дальности (РСМД).

Как передаёт RT , по словам парламентария, предложение не обязывает стороны заключать письменные соглашения. Он предположил, что воздержаться от размещения РСМД и «быть ответственными за стабильность в мире» страны НАТО могут и без заключения формального договора. Депутат также считает, что инициатива свидетельствует о поддержке Россией мировой безопасности и стабильности.

О предложении рассказал 2 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, ответа российская сторона пока не получила.

Президент Владимир Путин ранее призвал Совбез РФ оценить риски для России в связи с ракетными испытаниями США и подготовить возможные ответные меры, сообщал News.ru.