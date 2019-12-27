https://static.news.ru/photo/64e62e0c-2898-11ea-937f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты нижней палаты парламента в первые рабочие дни после каникул займутся отклонением законопроектов, которые получили отрицательную характеристику профильных комитетов. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

Депутат в интервью радио Sputnik рассказал , что в 2020 году члены ГД начнут работу с 13 января. Всю неделю парламентарии будут разгребать «багаж» отложенных законопроектов.

Законопроекты, которые получили позитивный ответ от профильных комитетов, мы спешим принять до Нового года. С теми, которые всё равно будут отклонены, мы не спешим и откладываем их. 2020 год для Госдумы начнётся с освобождения от этого багажа, — рассказал Емельянов.

В 2019 году ГД приняла 530 законов. Все они отправились в Совет Федерации на подпись президента России. По словам депутата, законопроектов, которые отклоняются, гораздо больше, чем идущих на принятие.

Соотношение примерно один к трём, так как законотворческая работа является способом фракций или депутатов заявить о себе. Для них законопроект является формой политического заявления и декларированием политической позиции, — пояснил Емельянов.

Госдума первой в стране ушла на новогодние каникулы. Осеннюю сессию парламентарии закрыли 18 декабря. Оставшиеся дни уходящего года депутаты проводят в своих регионах и проводят встречи с избирателями.

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