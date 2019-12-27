Депутаты нижней палаты парламента в первые рабочие дни после каникул займутся отклонением законопроектов, которые получили отрицательную характеристику профильных комитетов. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.
Депутат в интервью радио Sputnik
Законопроекты, которые получили позитивный ответ от профильных комитетов, мы спешим принять до Нового года. С теми, которые всё равно будут отклонены, мы не спешим и откладываем их. 2020 год для Госдумы начнётся с освобождения от этого багажа, — рассказал Емельянов.
В 2019 году ГД приняла 530 законов. Все они отправились в Совет Федерации на подпись президента России. По словам депутата, законопроектов, которые отклоняются, гораздо больше, чем идущих на принятие.
Соотношение примерно один к трём, так как законотворческая работа является способом фракций или депутатов заявить о себе. Для них законопроект является формой политического заявления и декларированием политической позиции, — пояснил Емельянов.
Госдума первой в стране ушла на новогодние каникулы. Осеннюю сессию парламентарии закрыли 18 декабря. Оставшиеся дни уходящего года депутаты проводят в своих регионах и проводят встречи с избирателями.
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