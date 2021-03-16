Горбачёв прокомментировал распад СССР

https://static.news.ru/photo/3bde9906-86f5-11eb-9cc0-96000091f725_660.jpg Фото: Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что референдум по вопросу о сохранении Советского Союза «был необходимым и справедливым», а распад СССР стал нарушением «воли всего народа». Ровно 30 лет назад, 17 марта 1991 года прошёл единственный за всю историю существования СССР референдум, на который был вынесен вопрос о сохранении Союза.

Итоги референдума были не просто интересны, но поразительны: подавляющее большинство советских людей высказались за сохранение Советского Союза, — заявил «Интерфаксу» Горбачёв.

По его словам, именно на основе этого референдума состоялся Ново-Огарёвский процесс по разработке Союзного договора. Его проект уже полностью подготовили и 20 августа 1991 года планировали подписать, но всё сорвал путч ГКЧП.

Так была нарушена воля народа. Разрушение Советского Союза — это было ничто иное, как нарушение воли всего народа, — подчеркнул Горбачёв.

В референдуме 1991 года приняли участие 148,5 млн (79,5%) советских граждан, из них 113,5 млн (76,43%) высказались за сохранение обновлённого СССР.

Как писал NEWS.ru, именно поведение Михаила Горбачёва стало причиной распада государства, считает лидер крупнейшего объединения Съезда народных депутатов СССР — группы «Союз» — Виктор Алкснис. Он заявил, что в 1991 году Горбачёв не хотел брать на себя ответственность из-за происходящего в стране, хотя у него были все возможности стабилизировать ситуацию. В его распоряжении был Верховный Совет, который принял бы решение о введении чрезвычайного положения. Были силовые структуры, готовые выполнить приказ главнокомандующего по наведению порядка в стране. Алкснис подчеркнул, что нужно было действовать в рамках закона — то есть выполнить решение, принятое на референдуме. Но Горбачев так этого и не сделал. Он мог выступить и сказать, что по решению советского народа, СССР будет сохранён.