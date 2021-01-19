Горбачёв призвал США решать внутренние проблемы, а не учить других

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Беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне в начале 2021 года угрожают стабильности в США, и сегодня власти страны должны уделить особое внимание тому, чтобы определить их причины и проанализировать последствия вместо того, чтобы указывать другим странам на их ошибки, считает первый президент СССР Михаил Горбачёв.

То, что произошло, действительно создаёт угрозу демократии и стабильности американского государства. Но разбираться в причинах, следствиях, делать выводы — это должны американцы. <...> Этим надо заняться, а не учить других, — рассказал он в интервью ТАСС.

Политик уверен, что американское общество поднимет серьёзную дискуссию в связи с произошедшим 6 января — в день утверждения итогов президентских выборов в стране.

6 января в районе Капитолийского холма в Вашингтоне начались массовые беспорядки с участием сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Демонстранты пришли к зданию конгресса и ворвались в него, когда парламент собирался объявить официальные результаты президентских выборов.

В результате произошедшего процедура была прервана, силовики применили оружие, конгрессмены были эвакуированы. Несколько человек погибли. По фактам беспорядков в американской столице 6 января власти США возбудили 40 уголовных дел.

Ранее NEWS.ru писал, что первый президент СССР Михаил Горбачёв заявил о необходимости продления ДСНВ между Россией и США. Также он добавил, что обсуждал вопрос о важности ядерного разоружения с Байденом ещё в 2009 году, когда тот занимал пост вице-президента Соединённых Штатов при президенте Бараке Обаме.