Голикова: ситуация с коронавирусом в РФ не требует новых ограничений

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Ситуация с коронавирусом в России управляемая и не требует введения дополнительных ограничений. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и, безусловно, осенне-зимний эпидемический период настораживают. Но по нашему мнению, ситуация управляема и не требует введения ограничительных мер для экономики, — цитирует РИА Новости Голикову.

Она отметила, что этой уверенности способствует и появление двух российских вакцин от коронавируса.

Как писал NEWS.ru, решение мэра Москвы Сергей Собянина о переводе старшеклассников на дистанционный формат обучения до 1 ноября — вынужденное и правильное, но запоздалое. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. По его словам, с самого начала было ясно, что двумя неделями каникул отсутствие учащихся в школах не ограничится. Парламентарий предполагает, что 2 ноября дистанционку для старшеклассников не отменят и продлят ещё на две недели.