В Госдуме рассказали, на сколько могут продлить удалёнку для школьников

https://static.news.ru/photo/e8523da6-0dff-11eb-a0ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack /www.imago-images.de/Global Look Press

Решение мэра Москвы Сергей Собянина о переводе старшеклассников на дистанционный формат обучения до 1 ноября — вынужденное и правильное, но запоздалое. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Как отметил депутат, за последние полмесяца показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией крайне выросли. Мэр Москвы решил обезопасить возрастных учителей, а также бабушек и дедушек, которым дети могут принести вирус из школы, пояснил Смолин.

Я не верю заявлению руководителя Роспотребнадзора (Анны Поповой. — NEWS.ru), которая говорит, что в школе вирус не распространяется. Поэтому считаю решение Собянина правильным. Ведь если его не принять, показатели заболеваемости в Москве будут расти и дальше, — заявил Смолин в разговоре с NEWS.ru.

При этом депутат назвал решение о переводе старшеклассников на удалёнку несвоевременным. По его словам, с самого начала было ясно, что двумя неделями каникул отсутствие учащихся в школах не ограничится.

Вместо двух недель каникул следовало сделать стандартную одну и сразу перевести школьников на дистанционку, чтобы они не теряли знания. Хоть такой формат обучения уступает очному, он всё равно лучше, чем лишняя неделя отдыха, — заявил Смолин.

Между тем парламентарий предполагает, что 2 ноября дистанционку для старшеклассников не отменят и продлят ещё на две недели.

Как ранее писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что приоритетный доступ к вакцине от коронавируса получат учителя старшего возраста и имеющие хронические заболевания.