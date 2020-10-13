Учителей старшего возраста вакцинируют от коронавируса в первую очередь

https://static.news.ru/photo/85c1673c-0df2-11eb-acb9-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что приоритетный доступ к вакцине от коронавируса получат учителя старшего возраста и имеющие хронические заболевания. Со скольки лет начинается старший возраст, он не уточнил, однако добавил, что речь идёт об учителях не старше 60.
Когда город начнёт получать промышленные партии вакцины против коронавируса, приоритетный доступ к ней получат учителя старшего возраста (но до 60 лет) и педагоги, имеющие хронические заболевания, — написал в своём блоге Собянин.
Как писал NEWS.ru, московские школьники, обучающиеся в 6–11-х классах, будут учиться в дистанционном режиме с 19 октября по 1 ноября. Учащиеся 1–5-х классов вернутся за парты 19 октября и продолжат обучение в обычном режиме. Мэр объяснил такое решение тем, что старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети заболевших детей.