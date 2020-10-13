Учителей старшего возраста вакцинируют от коронавируса в первую очередь

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Московские школьники, обучающиеся в 6–11-х классах, будут учиться в дистанционном режиме с 19 октября по 1 ноября, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.

Учащиеся 1–5-х классов вернутся за парты 19 октября и продолжат обучение в обычном режиме. Мэр объяснил такое решение тем, что старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их...