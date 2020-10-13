Учащиеся 6–11-х классов школ Москвы перейдут на дистанционное обучение

https://static.news.ru/photo/3d589b2a-0de6-11eb-84af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Herbert Berger/http://imagebroker.com/Global Look Press

Московские школьники, обучающиеся в 6–11-х классах, будут учиться в дистанционном режиме с 19 октября по 1 ноября, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.

Учащиеся 1–5-х классов вернутся за парты 19 октября и продолжат обучение в обычном режиме. Мэр объяснил такое решение тем, что старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети заболевших детей. Негосударственным образовательным организациям рекомендовано принять аналогичные решения в школах и учреждениях дополнительного образования, находящихся в их ведении.

Кроме того, учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы, с 19 октября по 1 ноября 2020 не будут работать.

​Также Собянин анонсировал новый формат обучения — тьюторство, который будет введён в отдельных классах через 2-3 недели. Вести уроки временно будут студенты и выпускники педвузов, а опытные учителя будут контролировать процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников. Эта мера направлена на снижение угрозы заражения коронавирусом учителей старшего возраста и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями.

Решения, которые мы приняли сегодня, конечно, непростые, но на сегодня они являются просто необходимыми, учитывают и эпидемиологическую ситуацию, и потребности школьников в получении качественного образования. С учётом имеющегося опыта и новых возможностей Московской электронной школы, надеюсь, нам это удастся, — резюмировал мэр.

Отмечается, что в последние дни двухнедельных каникул доля детей среди заболевших снизилась с 19% до 11%. Но в абсолютном выражении количество заболевших по-прежнему растёт.

Как писал NEWS.ru ранее, законопроект о выплатах пособий родителям школьников до 14 лет предложили депутаты Госдумы. Речь идёт о тех учениках, кто оказался из-за болезни на вынужденных каникулах.