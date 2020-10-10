Родителям детей до 14 лет предлагают выплачивать «коронавирусное» пособие

https://static.news.ru/photo/e60914ce-0c1b-11eb-8383-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Законопроект о выплатах пособий родителям школьников до 14 лет предложили депутаты Госдумы. Речь идёт о тех учениках, кто оказался из-за болезни на вынужденных каникулах.

Сейчас закон предусматривает выплаты родителям на ребёнка в возрасте до семи лет. Родители детей постарше такой помощи лишены, поясняет один из авторов инициативы, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своём Telegram-канале.

В случае введения внеплановых каникул на время карантина из-за сложной эпидемиологической ситуации родители школьников до 14 лет пособий не получают и вынуждены сами «решать проблему ухода за детьми и обеспечения их безопасности в период каникул», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Родителям школьников до 14 лет не удаётся и договориться с работодателем о предоставлении внепланового отпуска без содержания, так как он предоставляется только родителям-одиночкам или при наличии в семье двух и более детей.

Новый законопроект в случае его принятия позволит платить пособие по временной нетрудоспособности родителям детей, которые попали на каникулы из-за пандемии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет. Дополнительное финансирование необходимо из-за увеличения количества детей, чьи родители имеют право на получение пособий.