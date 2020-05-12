Голикова: Москва очень достойно справляется с COVID-19

https://static.news.ru/photo/32c76050-9461-11ea-b7c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская столица, несмотря на то что является лидером среди регионов по числу заболевших коронавирусом, достойно справляется с пандемией. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Москва, как крупный промышленный, крупный транспортный узел, самая первая столкнулась с этой инфекцией, со всеми сложностями, которые были с этим связаны. Но, на мой взгляд, несмотря на абсолютные цифры, очень достойно справляется с этой ситуацией, в том числе и по уровню смертей, — приводит слова Голиковой ТАСС.

На брифинге в Доме правительства вице-премьер отметила, сославшись на данные оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, что по состоянию на вторник в столице зарегистрирован 121 301 заразившийся.

Как писал NEWS.ru, иммунитет к коронавирусу формируется, но как долго он сохраняется, неизвестно. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.