https://static.news.ru/photo/40c65c06-3bf1-11ea-8e4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Russian Look/GlobalLookPress

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал, что из-за повышения пенсионного возраста в РФ, количество пенсионеров сократилось на 800 тысяч. Об этом сообщила «Российская газета».

В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом — то есть с учётом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году, привела слова главы ПФР газета.

Однако Антон Дроздов отметил, что количество человек, которые выйдут на пенсию досрочно, выросло, преимущественно из-за многодетных матерей.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Минтруд уточнил идею запуска проекта о бесплатном лечении пенсионеров в частных клиниках. В ведомстве сообщили, что проект не будет заменой государственным учреждениям, а сделает доступной медицинскую помощь в сельской местности.