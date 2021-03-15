Глава парламента Крыма заявил, что Киев никогда не имел права на полуостров

https://static.news.ru/photo/32c2933e-8571-11eb-a5e0-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Украина никогда не имела законного права на Крым. Полуостров был и навсегда останется русской землёй. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал глава крымского парламента Владимир Константинов.

Его слова были обнародованы в понедельник, 15 марта. На текущей неделе в Крыму отметят седьмую годовщину присоединения к РФ. Главные праздничные мероприятия запланированы на 16 и 18 марта. Они пройдут под девизом «Крымская весна — семь лет дома».

Украинская сторона на протяжении всех этих лет утверждает, что полуостров незаконным образом вошёл в состав России. Однако Константинов подчеркнул, что Крым был и всегда будет именно русской землёй. Он напомнил, что даже в 1954 году, когда Крымская область была передана в состав Украинской ССР, полуостров не исключили из границ РФ, хотя этого Конституция СССР, РСФСР и УССР. Следовательно, сама передача была незаконной.

Крым стал частью РФ после проведённого в марте 2014 года референдума. На нём 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Это произошло после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, когда действующий глава государства Виктор Янукович вынужден был бежать из страны. По поводу событий на Украине Константинов высказался следующим образом.

В стране в 2014 году произошёл кровавый переворот. Осознание того преступления, которое произошло, в украинском обществе так и не наступило, — цитирует главу крымского парламента РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин намерен провести большое совещание, посвящённое социально-экономическому развитию Крыма.