Глава ФБК Жданов заявил, что его отца арестовали

https://static.news.ru/photo/f147fcf0-906f-11eb-bebd-96000091f725_660.jpg Фото: @ioannzh/instagram.com

Гендиректор ФБК (признан в РФ иноагентом) Иван Жданов заявил, что его отца Юрия Жданова арестовали по делу о превышении полномочий. Такую меру пресечения ему избрал суд в Ростовской области, сообщил мужчина в своём Facebook-аккаунте.

У меня арестовали отца — Юрия Павловича Жданова. Началось всё с пятницы, с утреннего обыска в его доме в Ростове-на-Дону. Потом допрос до ночи, задержание, — рассказал Жданов.

Он отметил, что после это состоялся суд. Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Гендиректор ФБК отметил, что дело было возбуждено по событиям, произошедшим в то время, когда его отец являлся заместителем главы в посёлке Искателей в Ненецком округе. Жданов рассказал, что его отец советовал главе посёлка «выделить квартиру женщине по договору социального найма, однако позже выяснилось, что эта семья уже получала жилищную субсидию».

В конечном итоге, когда всё выяснилось, квартира была возвращена в собственность администрации по суду. Договор был официально расторгнут.

Ранее NEWS.ru писал, что органы следствия управления МВД на транспорте не стали возбуждать уголовное дело по результатам проверки после госпитализации Алексея Навального в Омске. Жалобу ФБК (признан в РФ иноагентом) на отказ ГВСУ возбудить дело рассмотрел 235 Гарнизонный военный суд.