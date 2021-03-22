МВД отказало ФБК в возбуждении дела после госпитализации Навального

https://static.news.ru/photo/543e48da-8aeb-11eb-995b-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Органы следствия управления МВД на транспорте не стали возбуждать уголовное дело по результатам проверки после госпитализации Алексея Навального в Омске.

Жалобу ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) на отказ ГВСУ возбудить дело рассмотрел 235 Гарнизонный военный суд.

Суд запросил органы следствия МВД на транспорте по Томской области. В ответе сказано, что по факту госпитализации Навального следственным отделением МВД на транспорте проведена проверка, в ходе которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, о чём была уведомлена сторона заявителя, то есть самого Навального, — цитирует судью Андрея Толкаченко ТАСС.

Как писал NEWS.ru, 16 марта представитель Главной военной прокуратуры заявил, что отказ органов ГВСУ регистрировать заявление осуждённого на 2,5 года оппозиционера Алексея Навального в совершении правонарушения в его отношении является законным.

Жалобу в интересах оппозиционера, как сказал прокурор, подал Владлен Лось. Навального в суде представляет юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесён в РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Вячеслав Гимади. Он жалуется на «бездействие следователя», связанное с рассмотрением его заявления после госпитализации Навального. Гимади просил возбудить уголовное дело об отравлении и подал соответствующее заявление в Главное военное следственное управление СК РФ.