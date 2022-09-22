Генконструктор рассказал, как ракета «Сармат» может преодолеть системы ПРО Генконструктор Дегтярь: ракета «Сармат» преодолевает системы ПРО за счет набора скорости

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Боевой комплекс «Сармат» способен преодолеть противоракетную оборону противника за счет быстрого набора скорости, рассказал РИА Новости генеральный директор и генеральный конструктор государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь. По его словам, ракета способна поражать заданные цели практически с любого направления подлета.

Быстрый набор заданной скорости обеспечивает высокую вероятность преодоления ПРО противника на активном участке полета, — сказал Дегтярь.

Боевой комплекс «Сармат» представляет собой межконтинентальную трехступенчатую ракету с дальностью полета 18 000 км и стартовой массой 208 тонн. Одна ракета может нести до 10 крупных боеголовок и 16 малых боеголовок.

Первый успешный запуск «Сармата» состоялся 20 апреля на космодроме Плесецк в Архангельской области. Глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард назвал российскую разработку «чертовски хорошей штукой».

Летом Владимир Путин объявил о том, что ракета до конца текущего года встанет на боевое дежурство. Отмечалось, что комплекс произвел «ошеломляющее впечатление» на военное сообщество США, а его ракеты не могут быть перехвачены даже самыми современными системами ПРО.