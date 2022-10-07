Генерал-лейтенант Мурадов стал главой Восточного военного округа

Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости

Рустам Мурадов

Генерал-лейтенант Рустам Мурадов назначен командующим войсками Восточного военного округа (ВВО), сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале. На этом посту военный сменил генерал-полковника Александра Чайко.

Наш земляк, Герой России Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточного военного округа — одного из самых мощных по боевому составу военных округов страны, — говорится в сообщении.

Рустам Мурадов родился в 1973 году в селе Чинар Дербентского района Дагестана. Он выпускник Санкт-Петербургского высшего общевойскового командного училища, Общевойсковой академии Вооруженных сил (ВС) РФ и Военной академии Генштаба ВС РФ.

С ноября 2017-го по январь 2019 года Мурадов руководил 2-й гвардейской общевойсковой армией Центрального военного округа в Поволжье, позднее его назначили заместителем командующего войсками Южного военного округа. В ноябре 2020-го — сентябре 2021 года военный возглавлял российский миротворческий контингент в Карабахе.

В феврале 2020 года президент России Владимир Путин присвоил Мурадову звание генерал-лейтенанта.

В июле 2022 года стало известно, что Рустам Мурадов командует группировкой «Восток», участвующей в военной операции на Украине.

2 октября стало известно о назначении нового командующего Западным военным округом, им стал генерал-майор Роман Бердников. Ранее ЗВО возглавлял генерал-полковник Александр Журавлев.