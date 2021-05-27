ФСБ сообщила о выдворении британского военного корабля у берегов Крыма

https://static.news.ru/photo/37bdd214-be96-11eb-a7bd-96000091f725_660.jpg Фото: Royal Navy / facebook

Британский эсминец D35 Dragon выгнали из территориальных вод России в районе Крыма. Как пишет РИА Новости, операцию выполнили совместными силами Пограничной службы ФСБ, Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России.

Инцидент произошёл у берегов полуострова в октябре 2020 года. Об этом в интервью агентству сообщил первый замдиректора ФСБ — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.

Так, 13 октября 2020 года, несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода в территориальные воды России, эсминец УРО D35 Dragon ВМС Великобритании пересёк государственную границу РФ в районе мыса Херсонес в акватории Чёрного моря, — рассказал он.

Кулишов объяснил, что эсминец воспользовался правом мирного прохода. При этом капитан британского судна не реагировал на требование немедленно покинуть территорию России. Он сослался на плохой сигнал.

ФСБ совместно с военными сразу же отреагировала, и общими усилиями эсминец был выдворен. Но об инциденте ранее нигде не сообщалось.

Пограничники пристально следят за подобными «недружественными» действиями западных стран, добавил Кулишов. Он уверен, что такие выпады направлены в первую очередь на демонстрацию военной силы. Цель Запада сдержать якобы «агрессивную политику России в регионе».

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