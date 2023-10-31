ФСБ показала кадры задержания хакера, работающего на ВСУ

Фото: НАК

Федеральная служба безопасности опубликовала кадры задержания хакера, который совершал атаки на критическую инфраструктуру России по заданию украинских силовиков. Правоохранители подкараулили жителя Кемеровской области, когда он вышел из дома, и задержали.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали жителя Кемеровской области, вступившего в киберподразделение украинских хакеров, действующих в интересах разведывательных служб Украины. Эта группировка осуществляла кибератаки на российские информационные ресурсы.

До этого в Томске был задержан хакер, который совершал атаки на объекты информационной инфраструктуры России, действуя в интересах Украины. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, он помещен под арест.

Также сообщалось о задержании жителя Севастополя по подозрению в госизмене. Согласно информации ФСБ, он в марте текущего года выполнял работы по оборудованию оборонительных сооружений Крыма, а затем передал Киеву информацию об этих объектах с привязкой к географическим координатам. После задержания подозреваемый был отправлен под арест.