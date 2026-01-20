Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 10:33

Политик из Франции поразился выставкой разбитой техники НАТО

Политик Сорлин не увидел ненависти к Франции на выставке разбитой техники НАТО

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Российское общество не проявляет ненависти к Франции, несмотря на демонстрацию разбитых на СВО французских образцов вооружения, заявил вице-председатель Международного движения русофилов Фабрис Сорлин после посещения выставки уничтоженной техники НАТО. По его словам, которые приводит ТАСС, РФ демонстрирует высокую политическую зрелость, и россияне четко разделяют понятия французского правительства и французского народа.

У русских очень высокий уровень политической зрелости, и это меня действительно впечатлило. Все русские, которых я встречал, проводят четкое различие между французским правительством и французским народом, — сказал политик.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал европейские государства отказаться от конфронтации с Москвой и возобновить дипломатические переговоры по украинскому вопросу. Он подчеркнул, что текущий внешнеполитический курс руководителей Европы ведет лишь к серии непрекращающихся кризисов.

Кроме того, он отметил, что президент Эммануэль Макрон хочет втянуть Францию в конфликт, объявляя о передаче Украине двух третей разведданных. По его словам, это может повлиять на исход президентских выборов в стране в 2027 году.

Франция
Россия
выставки
НАТО
техника
