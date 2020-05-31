ФАС предложила разрешить кабмину выкупать авиаваучеры у пассажиров

https://static.news.ru/photo/ab75f54e-a3e7-11ea-871f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству выкупать у россиян ваучеры, которые те получили вместо денег за отменённые авиарейсы. Письмо, в котором изложена эта идея, он направил министру транспорта Евгению Дитриху, руководителю Ростуризма Зарине Догузовой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Окончательное решение будет принято кабмином с учётом анализа всех вариантов, интересов потребителей и авиакомпаний, передаёт РБК.

Издание отмечает, что ФАС разработала свою схему возврата денег пассажирам. Артемьев считает необходимым дать людям выбор: получить деньги за отменённый рейс либо сертификат на будущую поездку. Если авиакомпания не может рассчитаться с пассажиром деньгами, сертификаты следует передать другим перевозчикам. Причём речь в данном случае не только о путешествиях по воздуху. В качестве возможной альтернативы глава ФАС предложил менять авиабилеты на железнодорожные.

Ранее NEWS.ru писал, что Минтранс разработал проект постановления правительства о возможности выдачи ваучеров вместо возврата средств за авиабилеты на рейсы, отменённые из-за пандемии коронавируса. Особый порядок возврата будет распространяться только на билеты, купленные до 1 мая 2020 года. При отказе от ваучера перевозчик сможет вернуть деньги пассажиру в течение трёх лет.