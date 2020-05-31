ФАС предложила разрешить кабмину выкупать авиаваучеры у пассажиров

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству выкупать у россиян ваучеры, которые те получили вместо денег за отменённые авиарейсы. Письмо, в котором изложена эта идея, он направил министру транспорта Евгению Дитриху, руководителю Ростуризма Зарине Догузовой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
Окончательное решение будет принято кабмином с учётом анализа всех вариантов, интересов потребителей и авиакомпаний,
Издание отмечает, что ФАС разработала свою схему возврата денег пассажирам. Артемьев считает необходимым дать людям выбор: получить деньги за отменённый рейс либо сертификат на будущую поездку. Если авиакомпания не может рассчитаться с пассажиром деньгами, сертификаты следует передать другим перевозчикам. Причём речь в данном случае не только о путешествиях по воздуху. В качестве возможной альтернативы глава ФАС предложил менять авиабилеты на железнодорожные.
Ранее NEWS.ru писал, что Минтранс разработал проект постановления правительства о возможности выдачи ваучеров вместо возврата средств за авиабилеты на рейсы, отменённые из-за пандемии коронавируса. Особый порядок возврата будет распространяться только на билеты, купленные до 1 мая 2020 года. При отказе от ваучера перевозчик сможет вернуть деньги пассажиру в течение трёх лет.
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