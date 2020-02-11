https://static.news.ru/photo/441c9a94-4ce7-11ea-8f2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пять медицинских учреждений Москвы использовали панику вокруг эпидемии коронавируса 2019-nCoV для рекламы препаратов и услуг. Региональное управление ФАС вынесло предупреждения клиникам и осудило «намеренное введение потенциальных пациентов и потребителей в заблуждение».

По информации ведомства, сеть медцентров «Открытая клиника», центры «СМ-клиника», а также НИИ пульмонологии предлагали диагностировать коронавирус с помощью рентгена, МРТ, анализов и других дорогостоящих процедур.

Недопустимо использовать людей и их переживания для личного обогащения. Это аморально, и мы будем пресекать такие действия, — заявил руководитель УФАС Армен Ханян в комментарии РИА Новости.

Антимонопольное ведомство дало клиникам 10 дней на устранение нарушений.

Как писал NEWS.ru, жертвами начавшейся в декабре эпидемии коронавируса стали более тысячи человек, выздоровели более 4 тысяч. К 11 февраля зафиксировано 42,7 тысячи случаев заражения — за пределами Китая лишь несколько десятков.