Евросоюз: российские власти несут ответственность за здоровье Навального

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Жозеп Боррель

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель опубликовал заявление на сайте представительства Евросоюза в РФ по случаю второй годовщины приговора российскому политику Алексею Навальному. В частности, он осудил власти России за жестокое обращение с оппозиционером.

Сообщения о неоднократном жестоком обращении в отношении Алексея Навального вызывают глубокую тревогу. Российские власти несут ответственность за его безопасность и здоровье, и мы призываем их к ответу. Из своей тюремной камеры Навальный мужественно продолжает выступать против подавления российскими властями свободы слова и независимых СМИ, — заявил Боррель.

27 января оппозиционер сообщил, что после визита членов Общественной наблюдательной комиссии условия содержания в ШИЗО ухудшились. По словам Навального, ему так и не передали лекарства, зато установили чересчур яркую лампу.

Ранее Навальный сообщил, что к нему в ШИЗО в пятый раз подселили больного бездомного тракториста. По словам политика, администрация колонии «демонстративно» отправляет больных людей к нему в камеру. Навальный отметил, что до того как тракториста направили в ШИЗО, он был госпитализирован.