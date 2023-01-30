Навальный пожаловался, что к нему в ШИЗО в пятый раз подселили бездомного

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил в своем Telegram-канале, что к нему в ШИЗО в пятый раз подселили больного бездомного тракториста. По словам политика, администрация колонии «демонстративно» отправляет больных людей к нему в камеру. Навальный отметил, что до того, как тракториста направили в ШИЗО, он был госпитализирован.

Но, понимаете, они в пятый раз взяли человека, сказали: «Он такой больной, такой больной» и госпитализировали его, а через сутки сказали: «Ой, совсем здоровый» и выписали его обратно ко мне в камеру, — пожаловался Навальный.

Оппозиционер отметил, что его соседу по камере запретили пользоваться тюремным ларьком и покупать там средства гигиены. Навальный подчеркнул, что тракторист не чистит зубы и не моется мылом. По словам политика, бездомный просидел с ним в ШИЗО два месяца.

Демонстративность и наглость, конечно, впечатляют, — подытожил Навальный.

27 января оппозиционер сообщил, что после визита членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) условия содержания в ШИЗО ухудшились. По словам Навального, ему так и не передали лекарства, зато установили чересчур яркую лампу.